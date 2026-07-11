Operativo contra picadas y conducción peligrosa en Urdinarrain: 3 motos secuestradas

Personal de la Comisaría de Urdinarrain dio curso a una serie de diligencias judiciales este viernes, en respuesta a los reiterados llamados de vecinos que alertaban sobre la realización de "picadas" y conducción peligrosa en diferentes puntos de la ciudad.

La investigación

El operativo fue el resultado de un trabajo de seguimiento que combinó patrullajes preventivos y el análisis de las cámaras de seguridad del centro de monitoreo policial. A través de este material, los investigadores lograron identificar a un sujeto que habría protagonizado dichas maniobras al mando de dos rodados distintos.

Con estos elementos, el Ministerio Público Fiscal solicitó una orden de allanamiento para un domicilio ubicado sobre la calle 1° de Mayo. Al irrumpir en la vivienda, los efectivos procedieron al secuestro de las dos motocicletas presuntamente utilizadas para las infracciones, además de prendas de vestir y otros elementos probatorios que quedaron a disposición de la Justicia en el marco de una causa por infracción al artículo 193 bis del Código Penal Argentino.

Hallazgo inesperado

Durante el despliegue del operativo en la vía pública, frente al domicilio allanado, el personal policial detectó un tercer motovehículo. Tras realizar las verificaciones de rigor a través del sistema informático, se constató que la moto contaba con un pedido de secuestro vigente por una causa de robo, iniciada previamente en la ciudad de Concepción del Uruguay.

Ante este hallazgo, se dio aviso inmediato a la Fiscalía, iniciándose actuaciones separadas por este hecho. El supuesto propietario del vehículo, quien se encontraba en el lugar, fue debidamente identificado.

Desde la Jefatura Departamental destacaron que continúan trabajando intensamente en operativos de prevención para desarticular este tipo de conductas que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos y el orden vial.