Con Termas y Fiesta del Lago, Federación espera una buena temporada de verano

La fecha prevista es entre el 8 y el 11 de enero en la ciudad de Federación. “La temporada más alta es el verano y tratamos de poder ofrecer distintas actividades, que el turista se sienta a gusto y pueda disfrutar”, indicó Bravo. A las propuestas se suma además, el carnaval en la ciudad. “Seguimos trabajando en eso y tenemos la obligación de nivelar para arriba”, expresó.

Las consultas sobre las entradas para ver a los artistas se incrementaron. El sábado se espera la presentación de Pablo Lezcano, mientras que para el domingo, día del cierre de la Fiesta, se contará con la presencia de Emanuel Noir, de Ke Personajes. “Hay una gran expectativa”. También se suman a la propuesta los artistas Axel, Pinky, Vikingo Correa y La Parabellium.

Respecto al balance del último fin de semana largo, comentó que en la ciudad “hay mucho público fiel”, y hubo 16 mil entradas en el parque termal y el parque acuático: “Tuvimos de 18 a 20 mil turistas”, afirmó el intendente.

Las termas son propiedad de la Municipalidad, y constan de 18 hectáreas. La actividad genera alrededor de 140 puestos de trabajo.

El parque termal tiene las piletas y mayor tranquilidad, el parque acuático apunta más a los juegos con pileta de olas, tobogán y kamikaze.

Actividad turística

Federación cuenta con 13 mil plazas homologadas, y unas cinco mil que aún no están registradas. También hay un sector que opta por el alquiler de casas o departamentos informales.

“Venimos trabajando en el realce de otras actividades para que el turista no solo pueda disfrutar de las termas y del Parque Acuático, sino también quedarse uno o dos días para disfrutar de la naturaleza y las playas”, resaltó.

Caída de la Industria de la madera

En este sentido, el intendente resaltó el posicionamiento de la ciudad en la actividad turística a nivel provincial. Mientras que, respecto a la industria de la madera, señaló que de los 50 aserraderos hoy están funcionando la mitad.

“Es una situación compleja con respecto a otros años, donde había un gobierno nacional y provincial que apoyaba a los municipios (..) Hoy el gobierno nacional no invierte en obras y tenemos que buscar herramientas y la manera de encontrar financiamiento para diversificar el producto turístico”, indicó Bravo.