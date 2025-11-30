Extienden alerta amarilla por lluvias y tormentas en una parte de la provincia

De acuerdo al informe del SMN, los departamentos La Paz, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Paraná, Victoria, Federal, Feliciano, Federación, San Salvador y Concordia, serán afectados por tormentas, algunas localmente fuertes, desde la madrugada de este lunes.

Las mismas podrán provocar lluvias abundantes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h de forma localizada. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

En tanto que, en el sur de la provincia, el cese de alerta llegó después del mediodía, pero en horas de la noche volvió a ubicarse en alerta amarilla por lluvias y tormentas durante la madrugada y mañana de este lunes, mejorando hacia la noche y con buen tiempo durante la semana

