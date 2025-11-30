 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad TIEMPO COMPLICADO

Extienden alerta amarilla por lluvias y tormentas en una parte de la provincia

Desde el área de Defensa Civil de la provincia se informa que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para el centro norte del territorio provincial. ¿Qué pasará en Gualeguaychú?

30 Nov, 2025, 20:36 PM

De acuerdo al informe del SMN, los departamentos La Paz, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Paraná, Victoria, Federal, Feliciano, Federación, San Salvador y Concordia, serán afectados por tormentas, algunas localmente fuertes, desde la madrugada de este lunes.

 

Las mismas podrán provocar lluvias abundantes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h de forma localizada. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

 

En tanto que, en el sur de la provincia, el cese de alerta llegó después del mediodía, pero en horas de la noche volvió a ubicarse en alerta amarilla por lluvias y tormentas durante la madrugada y mañana de este lunes, mejorando hacia la noche y con buen tiempo durante la semana

Temas

TIEMPO COMPLICADO

