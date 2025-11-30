Publicamos la columna de domingo de monseñor Jorge Eduardo Lozano, arzobispo de San Juan de Cuyo

“¡Cómo pasa el tiempo!”. Es una expresión que resuena en nuestras conversaciones cotidianas, especialmente cuando el calendario parece correr y, casi sin darnos cuenta, nos encontramos terminando noviembre y en el inicio de un nuevo Adviento. Atrás quedan días que, por momentos, se escapan entre los dedos como arena fina. Aun así, estamos invitados a hacer una pausa, a tomar conciencia de estas semanas que transcurren, no para lamentar su velocidad, sino para redescubrir, en medio de la vorágine, lo verdaderamente importante.

La rapidez con que vivimos nos enfrenta al riesgo de dejar que se nos escape lo esencial. Entre tareas, compromisos y rutinas, la vida puede volverse un cúmulo de pendientes, donde lo importante queda relegado por lo urgente. El Adviento, entonces, surge como una oportunidad para detenernos y preguntarnos: ¿Qué no quiero dejar pasar? ¿Dónde está mi corazón en esta espera? Es tiempo de silenciar el ruido y mirar hacia lo hondo, donde laten los verdaderos anhelos: el encuentro, la reconciliación, la esperanza.

El Adviento no es una simple cuenta regresiva hacia la Navidad ni una espera pasiva marcada por el calendario. Al contrario, es un camino activo, un tiempo de preparación profunda y esperanzada. No es cruzarse de brazos sino ponerse en camino, abriendo el corazón y las manos a lo nuevo que Dios quiere obrar en nosotros y a través de nosotros. Es tiempo de dejarse sorprender, de renovar expectativas, de preparar la tierra fértil de nuestra vida para la semilla del amor.

En esta espera activa aprendemos a mirar con ojos renovados, a descubrir pequeños signos de luz en lo cotidiano, a encender velas de esperanza allí donde reina la oscuridad.

En medio de este tiempo, resuena la voz profética de Isaías, quien anuncia: “Con sus espadas forjarán arados, y con sus lanzas, podaderas. No levantará la espada una nación contra otra, ni se adiestrarán más para la guerra” (Isaías 2, 4). Esta imagen poderosa nos interpela y nos invita a la conversión: transformar todo aquello que hiere en instrumentos de vida y trabajo, sembrando paz donde hay violencia, construyendo puentes donde hay muros, eligiendo el diálogo por sobre el conflicto.

El Adviento se convierte así en un llamado a la transformación interior y social. Cada uno está invitado a preguntarse: ¿Qué espada puedo convertir hoy en arado? ¿En qué espacios puedo sembrar reconciliación? La paz es fruto de la esperanza activa y del compromiso cotidiano.

La mayor novedad es la certeza de que Dios se acerca, no con el estruendo de la fuerza, sino en la delicadeza de la fragilidad. Se hace presente en la ternura de un niño, pequeño, vulnerable y lleno de luz. Dios elige hacerse uno de nosotros, compartir nuestras alegrías y dolores, iluminar nuestras sombras desde adentro. Esa luz, que no se impone pero todo lo transforma, es la que anhelamos recibir.

El Adviento nos invita hoy a ser profetas de esperanza, hombres y mujeres capaces de anunciar un horizonte nuevo aun en medio de las dificultades. Ser profetas no es tener respuestas a todo, sino saber mirar más allá y contagiar la certeza de que la vida siempre puede renacer, de que Dios sigue entregándose por la humanidad.

Seamos quienes siembran palabras de ánimo, quienes extienden la mano al caído, quienes encienden luces en noches largas. Profetas de esperanza que, aun en la rutina, mantienen encendida la llama de la confianza en que algo grande está por nacer, que el amor tiene la última palabra.

El tiempo pasa, sí, pero no nos resignemos a que lo esencial se nos escape. Aprovechemos este Adviento para afinar el corazón, limpiarlo de apuros y distracciones, y prepararlo para la alegría nueva de la Navidad. Que en estos días nos animemos a detenernos, a transformar nuestras “espadas” en “arados”, y a dejarnos iluminar por la luz humilde de Jesús niño. Así, en comunidad y esperanza, celebraremos juntos el milagro de un Dios que viene a nuestro encuentro para renovar la vida y el mundo entero.

