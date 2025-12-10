En Concordia, Policía y Justicia dieron un “golpe” a las picadas ilegales de motos

En una decisión de la Policía y de la Justicia, en Concordia se concretaron numerosos allanamientos por “picadas ilegales”

Personal de la División Investigaciones concretó seis allanamientos, en el marco de una causa que investiga la presunta infracción al delito de conducción peligrosa, comúnmente conocido como “picadas ilegales”.

En uno de los domicilios allanados en el barrio Villa Adela, se incautó un arma de fuego.

Los procedimientos, autorizados por el Juzgado de Garantías, fueron consecuencia de una pesquisa iniciada por el personal de la División Investigaciones a cargo del comisario Miguel Martina, luego de que una persona denunciara que jóvenes habían participado días atrás de picadas sobre la ruta 015, camino al lago de Salto Grande. Las maniobras fueron difundidas en redes sociales mediante videos e historias, donde se exhibía la acción ilícita y el riesgo que implicaba.

Delitos penales

Por disposición del jefe de Policía de Concordia, José María Rosatelli, se ordenó avanzar de forma inmediata con la instrucción del caso bajo las directivas del fiscal Tomàs Tscherning, por la presunta infracción al artículo 193 bis del Código Penal Argentino.

Dicho artículo establece que: “Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años e inhabilitación especial para conducir por el doble del tiempo de la condena, el conductor que creare una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas, mediante la participación en una prueba de velocidad o destreza con un vehículo automotor realizada sin autorización competente. La misma pena se aplicará a quien organizare o promocionare la conducta prevista en el presente artículo, o facilitare un vehículo de su propiedad sabiendo que será utilizado para ese fin”.

Registros y testimonios que llevaron a los allanamientos

Tras la recolección de registros audiovisuales, testimonios y otras evidencias digitales, el juzgado libró los mandamientos sobre los domicilios de los jóvenes identificados. En los allanamientos —los primeros de este tipo que se realizan en la historia de Concordia— se buscaban las motocicletas involucradas en las picadas.

Como resultado, se secuestraron varios teléfonos celulares que serán analizados y peritados. Además, en uno de los domicilios allanados en el barrio Villa Adela se incautó un arma de fuego, quedando detenido el morador de la vivienda.

Fuente: Concordia Policiales.