Asisten a unas 90 familias víctimas del temporal en el norte de Entre Ríos

Un temporal de lluvia afectó este lunes al norte entrerriano y a partir de las 23:20 del domingo, las intensas precipitaciones comenzaron a registrarse sobre la ciudad de Feliciano, acumulándose 85 milímetros de lluvia, en apenas 40 minutos. Sin embargo, las lluvias continuaron y hasta las 14 de este lunes feriado, se contabilizaban más de 200 milímetros.

Así lo confirmó el intendente de Feliciano, Damián Arévalo y relató que “las distintas áreas municipales, atendían a los diferentes mensajes de los vecinos. “Son muchas las familias afectadas por la gran cantidad de agua caída”, remarcó a través de las redes sociales y agregó que “seguiremos trabajando para mejorar la situación”.

Consecuencias del temporal

Bomberos Voluntarios y efectivos del Comando Radioeléctrico de la Jefatura Feliciano, acudieron en asistencia de las viviendas afectadas, las que se encuentran próximas al Arroyo Coronel.

Tres hogares sufrieron anegamientos, de los cuales dos familias decidieron permanecer en la vivienda, pese a las complicaciones y recibiendo ayuda; mientras que un hombre que vivía solo, fue retirado por un familiar y trasladado a un ambiente seguro.

Asimismo, una casa se inundó. Habitaban un padre con sus cuatro hijas menores de edad, las cuales debieron ser retiradas hacia el domicilio materno, para permanecer a resguardo. De modo preventivo, fueron controladas en el Hospital Francisco Ramírez, indicaron fuentes policiales a este medio.

Las intensas precipitaciones en pocos minutos fueron la causa de los inconvenientes para quienes están afincados cerca del arroyo; de igual manera se aclaró que no se registraron voladuras de techo, árboles y/o postes caídas que hayan provocado algún otro daño o no.

Asisten a más de 90 familias

“La Municipalidad asiste a más de 90 familias e intervino ante la caída de árboles, ramas y anegamientos. Durante la tormenta, se reportaron caídas de árboles en varios puntos de la ciudad, anegamientos, especialmente en la zona sur de la ciudad, lo que provocó muchas familias inundadas”, señaló Arévalo.

“Por suerte los arroyos están, hasta el momento, soportando el caudal. No es así con el obsoleto sistema de desagües, que ha provocado muchos inconvenientes en viviendas en distintos lugares de la ciudad”, explicó el presidente municipal. Además, agradeció los mensajes de vecinos que ofrecen su ayuda. Gracias por su buena fe y solidaridad”, remarcó.

