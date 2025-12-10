El intendente de Colón sufrió un siniestro vial en Brasil

Según trascendió, el estado de salud de su esposa es reservado. Walser viajaba con su familia en una ruta de Río Grande Do Sul, al sur de Brasil. Las condiciones meteorológicas habrían dificultado el desplazamiento.

El comunicado oficial:

La Municipalidad de Colón informa a toda la Comunidad, que en un viaje oficial que el Intendente José Luis Walser realizaba, acompañado por su familia, sufrió un accidente en una ruta de Brasil, bajo una lluvia torrencial.

Su esposa Gimena fue intervenida quirúrgicamente y fue trasladada a Porto Alegre para una mejor atención, encontrándose en estado reservado. Una de sus hijas, menor de edad, se encuentra a la espera de una intervención.

José Luis y el resto de la familia se encuentra fuera de peligro.

A la espera de mayor información, pedimos oración por la pronta recuperación de toda la familia.