Granja Tres Arroyos pidió su concurso preventivo con una deuda estimada en USD 350,9 millones. La presentación judicial estuvo encabezada por Wade, una de las sociedades del grupo controlado por la familia De Grazia.

La herramienta concursal permitirá que la empresa intente reorganizar sus pasivos, negociar con los acreedores y evitar la quiebra. La solicitud formalizó una reestructuración que la avícola llevaba varios meses intentando acordar de manera privada.

La compañía negociaba con asistencia del banco de inversión VALO una propuesta que contemplaba quitas de hasta el 75% del capital adeudado, plazos de pago de hasta siete años y la venta de activos considerados no estratégicos.

Sin embargo, las conversaciones coincidieron con cierres, suspensiones y despidos en diferentes establecimientos.

Cerca de 1.730 trabajadores desvinculados

Desde que comenzó la crisis, a fines de 2024, las desvinculaciones en las plantas del grupo se acercaron a 1.730, aunque la cifra todavía no estaba cerrada debido a que restaba consolidar la información de todos los establecimientos.

La situación tuvo impacto directo en Entre Ríos. En las plantas ubicadas en Concepción del Uruguay se produjeron alrededor de 250 despidos, además del cierre definitivo del establecimiento Becar.

En julio, la planta Avex de Río Cuarto dejó de operar, con aproximadamente 350 trabajadores alcanzados. Durante agosto, la compañía también suspendió a la totalidad del personal de la planta Pinazo, situada en Pilar.

Fuente: Uno.