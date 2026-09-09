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Sociedad Educación

Tienen nueva fecha las pruebas Aprender de 3° grado

El operativo fue reprogramado debido a la coincidencia de fechas con la visita del Papa León XIV a la Argentina. La instancia alcanzará a todas las escuelas primarias de la provincia y evaluará conocimientos y habilidades en Lengua y Matemática.

9 Sep, 2026, 19:16 PM
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En el marco de la Resolución CFE Nº 515/26, correspondiente al Plan Plurianual de Evaluación Educativa 2026-2030, el operativo Aprender Censal de 3° grado 2026 se realizará los días 17 y 18 de noviembre.

 

La instancia estará destinada a estudiantes de tercer grado de nivel primario y alcanzará a la totalidad de las escuelas primarias de la jurisdicción. La evaluación estará focalizada en los conocimientos y habilidades vinculados a Lengua y Matemática.

 

Actualmente, la Coordinación de Evaluación e Investigación Educativa del Consejo General de Educación (CGE) trabaja en la logística del operativo y mantiene comunicación con las Direcciones Departamentales de Escuelas, supervisores y equipos directivos para coordinar las acciones correspondientes.

 

Los operativos censales constituyen una herramienta fundamental del Sistema de Evaluación Nacional, ya que permiten generar evidencia diagnóstica sobre los aprendizajes y las condiciones en las que se enseña y aprende. Esta información contribuye a fortalecer la reflexión pedagógica y la toma de decisiones orientadas a garantizar el derecho a la educación y la equidad educativa.

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