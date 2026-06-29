Este miércoles, nuevo paro de Agmer

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) decidió realizar un nuevo paro provincial para el miércoles 1° de julio, según informaron "en reclamo por condiciones salariales dignas y manifestando, como lo hacemos hace más de un mes, por el NO a la reforma previsional".

Este es la segunda huelga en una semana, en un plan de lucha ante mejores condiciones de trabajo.

Según informó Agmer en sus redes sociales, "el próximo miércoles las y los docentes de los diecisiete departamentos de la provincia paramos y nos movilizamos a Paraná en reclamo por condiciones salariales dignas y manifestando, como lo hacemos hace más de un mes, por el NO a la reforma previsional".

"Las y los docentes de los 17 departamentos de la provincia nos movilizaremos a Paraná para manifestarnos por la urgente apertura de la discusión salarial y para seguir dejando en claro en las calles el NO rotundo al intento de reforma de nuestro sistema previsional", agregaron.