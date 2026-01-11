Al mes del siniestro en Brasil, Gimena Bordet regresó a Colón

Luego de un mes de internación a raíz del grave accidente automovilístico sufrido en Brasil, Gimena Bordet regresó este sábado a la ciudad de Colón. La información fue confirmada mediante un comunicado oficial de la Municipalidad, en el que se indicó que tanto ella como el intendente José Luis Walser ya se encuentran en su domicilio para "seguir recuperándose en su familia".

El retorno a la provincia representa una etapa clave en la evolución de Bordet, quien permaneció 26 días internada en terapia intensiva en la ciudad de Porto Alegre debido a fracturas y lesiones de consideración. Según precisó la comuna, el jefe comunal también se encuentra en Colón y se estima que "en los próximos días, José Luis retomará paulatinamente la actividad oficial" al frente del Departamento Ejecutivo municipal.

Desde el gobierno local destacaron el acompañamiento y apoyo de la comunidad durante el período de internación en Brasil. En el comunicado difundido, las autoridades expresaron un especial agradecimiento a los vecinos "por el respeto y comprensión durante todo este tiempo", remarcando el acompañamiento afectivo hacia la familia frente a la difícil situación atravesada desde el martes 9 de diciembre de 2025.

Por último, el parte institucional subrayó la importancia emocional que implica este regreso al hogar. El texto concluyó "celebrando que Gimena pueda continuar con su recuperación en su casa, acompañada por su familia", a la espera de que los próximos informes médicos confirmen una evolución favorable ya en territorio entrerriano.

