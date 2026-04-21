Agmer celebró que se logró la continuidad de todas las carreras de Nivel Superior que corrieron riesgo en 2025

Junto a comunidades educativas, Agmer trabajó este tema como prioritario a través de su representación en el Consejo General de Educación (CGE).

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) celebró que “este lunes 20 de abril se firmó la última de las resoluciones que da continuidad a las carreras de Nivel Superior, que el año pasado entraron en riesgo y por las cuales peleamos por su continuidad. Esta última es el Profesorado de Filosofía del departamento Uruguay”.

Así lo precisó el vocal de las y los trabajadores de la educación por Agmer en el Consejo General de Educación (CGE), Gustavo Blanc, al momento de la firma de la normativa que marca el cierre de una lucha encarada desde el año pasado cuando todas las comunidades educativas, junto a Agmer, reclamamos la continuidad y no cierre de estas carreras.

El secretario general del mayor sindicato docente, Abel Antivero, realizó un repaso de la situación del Nivel a partir del inminente riesgo que corrieron las carreras de Nivel Superior el año pasado. Así, expresó que “ante ello, el Congreso de Agmer definió acompañar todas las luchas de las comunidades y a través de delegados, delegadas, filiales y seccionales y la iniciativa de la CDC. Gracias a la lucha colectiva logramos garantizar que todas las carreras se conviertan, continúen y puedan avanzar respondiendo a las diferentes demandas de las comunidades”.

“Este tema fue prioritario y tratado en reunión con el presidente del CGE. Planteamos que no era opción el cierre de carreras”, añadió Blanc y señaló que “también se lo planteamos a la directora del Nivel Superior. Hoy está el resultado de nuestra gestión, pero principalmente de la lucha dada en las calles por todas las comunidades educativas y con toda la fuerza del sindicato”. (APFDigital)