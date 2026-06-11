 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Sociedad AMBIENTE

Advierten sobre la presencia de bancos de niebla en toda la provincia este viernes

El Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de la Dirección de Defensa Civil, informa que se ha emitido una alerta nivel violeta debido a la presencia de bancos de niebla y neblinas persistentes.

11 Jun, 2026, 21:06 PM

Este fenómeno meteorológico provocará este viernes una reducción significativa de la visibilidad, aumentando notablemente el riesgo en la circulación vial en todo el territorio provincial.

 

Ante esta situación, y con el objetivo de salvaguardar la integridad física de los ciudadanos, Defensa Civil solicita extremar las precauciones. Se aconseja no salir a la ruta o calles a menos que sea estrictamente necesario mientras persista el fenómeno.

 

Si la niebla lo sorprende durante la conducción, aumente la distancia de seguridad entre vehículos y evite bajo cualquier circunstancia sobrepasar a otros automóviles.

 

Encender las luces bajas y las luces antiniebla del vehículo. Evitar el uso de luces altas, ya que estas pueden encandilar al propio conductor al reflejarse en la niebla. Además, se recomienda adecuar la velocidad a las condiciones de visibilidad actuales de la calzada.

 

En caso de que la visibilidad sea nula, busque un lugar seguro para estacionar (como estaciones de servicio o paradores). No se detenga sobre las banquinas ni sobre la calzada, ya que representan un alto riesgo de colisión.

 

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos

Temas

AMBIENTE

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Sociedad

Te puede interesar

Teclas de acceso