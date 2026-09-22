Urribarri tendrá una audiencia virtual por su detención en Gualeguaychú

El exgobernador entrerriano Sergio Urribarri participará el jueves 24 de septiembre de una audiencia virtual de conocimiento ante la jueza de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Cecilia Bértora, desde la Unidad Penal N° 9 El Potrero de Gualeguaychú. La instancia servirá para que la magistrada evalúe de primera mano cómo cumple la condena y en qué condiciones permanece alojado.

La fecha había sido mencionada inicialmente para el 28 de septiembre, pero ese día coincide con el feriado provincial por San Miguel Arcángel.

La seguridad, el eje que llevará la defensa

Según Reporte 2820, uno de los planteos centrales de los abogados Miguel Cullen y Leopoldo Cappa será la situación de seguridad de Urribarri dentro de la UP9. La defensa buscará exponer las circunstancias registradas desde su ingreso y pedir que se revisen las condiciones de alojamiento, con el argumento de que no debe agravarse su detención.

En las últimas horas también trascendió que podrían plantearse episodios de hostigamiento o hechos que habrían generado preocupación por su integridad física. Por ahora, no hay precisiones oficiales sobre el alcance de esas versiones y cualquier evaluación quedará sujeta a lo que se exponga formalmente ante la Justicia.

El director de la Unidad Penal 9, Lucas Dufour, ya había señalado que el caso requiere una atención particular por tratarse de un exgobernador y que el Servicio Penitenciario debe contemplar tanto su seguridad como la del resto de los internos.

Cómo quedó alojado en la UP9

Urribarri ingresó a la Unidad Penal 9 el 11 de septiembre, procedente de la Unidad Penal N° 1 de Paraná, junto al exministro Pedro Báez y su cuñado Juan Pablo Aguilera, también condenados en la denominada Megacausa. Los tres fueron ubicados en un pabellón destinado a adultos mayores, luego de las entrevistas profesionales correspondientes.

Ese sector cuenta con 13 habitaciones, baños, un pasillo central y un patio, y alberga a más de 20 internos, en su mayoría mayores de 60 años. Algunas habitaciones son individuales y otras compartidas.

De acuerdo con la información difundida en las últimas horas, Urribarri permanece con circulación limitada dentro del establecimiento y la cuestión de su seguridad será uno de los puntos que la defensa intentará incorporar a la audiencia del jueves.

Primer control sobre la condena firme

Urribarri cumple una condena de ocho años de prisión que quedó firme después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el recurso presentado contra la sentencia. El cómputo de pena establece que su detención se extendería hasta mediados de 2034.

La audiencia ante Bértora será una de las primeras instancias formales para revisar cómo comenzó el cumplimiento efectivo de la pena en la UP9 y qué condiciones deberá afrontar el exgobernador durante su permanencia en el penal.

Fuente: Reporte 2820