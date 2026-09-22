Frigerio se reunió con Santilli por el Presupuesto 2027 y obras clave para Entre Ríos

Frigerio y Santilli conversaron sobre el Presupuesto 2027, la deuda que el PAMI mantiene con Entre Ríos y una propuesta de mejora tarifaria para el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande, que en caso de llevarse a cabo permitirá contar con fondos para más obras en la provincia.

Además, realizaron un seguimiento de algunas de las obras que ya se están llevando a cabo: los avances en la ruta 18, el sistema de tratamiento de afluentes y efluentes cloacales de Villaguay y la nueva planta potabilizadora de agua de Concordia.

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos