Frigerio se reunió con Santilli por el Presupuesto 2027 y obras clave para Entre Ríos

22 Sep, 2026, 18:01 PM
Frigerio y Santilli conversaron sobre el Presupuesto 2027, la deuda que el PAMI mantiene con Entre Ríos y una propuesta de mejora tarifaria para el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande, que en caso de llevarse a cabo permitirá contar con fondos para más obras en la provincia.
Además, realizaron un seguimiento de algunas de las obras que ya se están llevando a cabo: los avances en la ruta 18, el sistema de tratamiento de afluentes y efluentes cloacales de Villaguay y la nueva planta potabilizadora de agua de Concordia.
Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos
CONVERSACIÓN
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