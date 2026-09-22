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Política POLÍTICA

Frigerio se reunió con Santilli por el Presupuesto 2027 y obras clave para Entre Ríos

Rogelio Frigerio se reunió este martes en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para analizar los proyectos legislativos sobre el Presupuesto 2027 y la Reforma Política.

22 Sep, 2026, 18:01 PM
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Frigerio y Santilli conversaron sobre el Presupuesto 2027, la deuda que el PAMI mantiene con Entre Ríos y una propuesta de mejora tarifaria para el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande, que en caso de llevarse a cabo permitirá contar con fondos para más obras en la provincia.

 

Además, realizaron un seguimiento de algunas de las obras que ya se están llevando a cabo: los avances en la ruta 18, el sistema de tratamiento de afluentes y efluentes cloacales de Villaguay y la nueva planta potabilizadora de agua de Concordia.

 

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos

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POLÍTICA EN LA PROVINCIA ROGELIO FRIGERIO SANTILI

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