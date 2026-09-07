Docentes universitarios realizarán un paro nacional este martes

La Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) confirmó su adhesión al plan de lucha dispuesto por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, que tendrá como primera medida un paro nacional este martes 8 de septiembre.

Desde el gremio señalaron que la medida responde a la situación salarial de los trabajadores y a la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades públicas del país.

El cronograma continuará el martes 15 de septiembre con una jornada nacional de clases públicas bajo la consigna “La Universidad en la calle”. En tanto, para el jueves 17 está previsto un acto masivo en el Palacio Pizzurno, en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la convocatoria a paritarias docentes y nodocentes.

Entre los principales reclamos se encuentran la aprobación y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, la convocatoria a paritarias y una recomposición salarial frente a la inflación.

También exigen una actualización de las becas Progresar y Belgrano y un presupuesto que permita garantizar el funcionamiento de las universidades públicas.

Desde AGDU convocaron a los trabajadores universitarios a acompañar las medidas y participar de las diferentes acciones previstas durante septiembre.