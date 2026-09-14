¿Quiénes competirán en 2027 por la intendencia de Gualeguaychú?

El sitio web Página Política se especuló con la elección en la intendencia de Gualeguaychú el año próximo, y se indicó que el actual intendente Mauricio Davico podría tener entre sus rivales a los ex jefes comunales Esteban Martín Piaggio o Juan José Bahillo.

Página Política mencionó a Bahillo, y agregó que “de Martín Piaggio lo último que se conoce es la publicación de su libro “Colon saludable para una vida plena”. Pese a estar volcado públicamente a la salud, no descarta jugar. Mauricio Davico está bien en las encuestas reconocen propios y extraños. Espera un fallo judicial que le garantice buscar la reelección. Parecería que eso viene bien”.

En tanto, desde Informe Digital se publicó sobre los posibles candidatos que “el primer dato concreto llegó desde el vecinalismo. La Confederación Vecinalista de Entre Ríos anunció a Leonardo Bacigalupo como precandidato a intendente de Gualeguaychú. El comerciante encabeza el armado local del sector, que también definió postulantes para la Legislatura y el Concejo Deliberante”..

Agrega el artículo que “en el oficialismo, Mauricio Davico continúa siendo la referencia central. El actual intendente todavía no realizó un lanzamiento formal para 2027, aunque sus declaraciones mantienen abierta la posibilidad de buscar un nuevo mandato. La situación judicial que rodeó su candidatura de 2023 también forma parte del análisis político sobre el futuro de la ciudad.

Menciona asimismo que “dentro de Juntos por Entre Ríos también aparece la figura de la viceintendenta Julieta Carrazza. La dirigente radical construyó protagonismo propio dentro de la gestión y es observada como una eventual alternativa, aunque hasta ahora no anunció una candidatura a la Intendencia”.

El peronismo de Gualeguaychú

“El peronismo tiene, por ahora, el escenario más abierto. Martín Piaggio continúa siendo el nombre de mayor peso. El exintendente gobernó durante dos períodos y distintas expresiones del PJ local volvieron a ponerlo en escena como posible candidato para recuperar el municipio. Piaggio, sin embargo, no confirmó que vaya a competir: dijo que una eventual candidatura no es algo que esté pensando actualmente, aunque tampoco cerró la puerta a regresar a la Intendencia”.

“A esa discusión se sumó con fuerza Juan José Bahillo. El exintendente y actual diputado provincial no descartó competir en 2027 y aseguró que quiere formar parte de la discusión electoral. No definió todavía si lo hará por la Gobernación o nuevamente por Gualeguaychú, pero su declaración incorporó una alternativa de peso al debate interno del PJ”, se publicó.

Agregó que “también aparece Mariana Farfán. Su nombre fue mencionado públicamente por el histórico dirigente justicialista Héctor Maya como una de las alternativas que observa para la Intendencia junto con Piaggio. Por ahora, no existe un lanzamiento de Farfán como candidata”.

Añade que “otro nombre que aparece en el debate peronista es el de Leticia Angerosa, aunque con un nivel de instalación considerablemente menor que Piaggio y Bahillo. Su nombre fue incluido entre las alternativas que circulan dentro de sectores de la estructura justicialista local”.

En cuanto a los mileístas, indica que “La Libertad Avanza también deberá resolver quién será su candidato en Gualeguaychú. Andrés Romero, que fue candidato a intendente por el espacio en 2023, continúa siendo una referencia local y ya planteó la necesidad de que los libertarios construyan candidaturas propias para 2027”.

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