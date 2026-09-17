Frigerio impulsa cambios en las normas laborales para lograr “razonabilidad” en los reclamos judiciales

El gobernador Rogelio Frigerio anunció que enviará un proyecto de reforma del Código Procesal Laboral en Entre Ríos, que creará un cuerpo de peritos laborales para riesgos de trabajo y accidentes, “para que esa protección no termine destruyendo la fuente de trabajo que debería cuidar”.

Frigerio se refirió a las leyes laborales y sostuvo que "están para proteger derechos, pero necesitamos razonabilidad para que esa protección no termine destruyendo la fuente de trabajo que debería cuidar. En los próximos días vamos a enviar el proyecto de reforma del Código Procesal Laboral, que crea el cuerpo de peritos laborales dentro de la órbita del Superior Tribunal de Justicia especializados en riesgos del trabajo y accidentes", adelantó tras enumerar otras medidas que van en el mismo sentido.

En esa línea, mencionó la reducción del costo de la energía en toda la provincia, y los subsidios del 15 por ciento para pequeñas industrias y del ocho por ciento para industrias de demanda media, entre otras.

También mencionó la modernización de las reglas ambientales para la actividad económica con la nueva Ley de Gestión Ambiental que unifica criterios y crea un Certificado Único Ambiental digital y trazable, y que esta semana quedó reglamentada. "Es prácticamente un nuevo código ambiental para la actividad productiva", sintetizó.

Frigerio participó de la 22° Jornada de la Industria, organizada por la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), el principal encuentro anual del sector productivo de la provincia. "Quiero que Entre Ríos sea una provincia más industrial, más competitiva y con empresas que hayan podido crecer mucho más de lo que hoy imaginamos, y eso se construye con las decisiones que tomamos ahora", sostuvo el gobernador en el inicio de la jornada.

La apertura de la jornada estuvo a cargo de la presidenta de la UIER, Celeste Valenti; el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini; y el gobernador, quienes coincidieron en la importancia de generar condiciones que impulsen el desarrollo de la industria entrerriana. Bajo el lema "Decisiones de hoy para competir mañana", el encuentro propuso analizar el escenario económico actual y las transformaciones que atraviesa el sector industrial frente al avance de las nuevas tecnologías y los cambios en las reglas de juego de la economía.

El gobernador aseguró que la consigna de esta Jornada, "Decisiones de hoy para competir mañana, resume muy bien el desafío que tenemos por delante porque la competitividad de una industria se define mucho antes de que un producto llegue al mercado", y entendió que en "cada una de esas decisiones se define dónde se va a generar trabajo y qué provincias van a crecer en los próximos años. Por eso la competencia por las inversiones ya empezó, y Entre Ríos decidió competir", aseguró.

En ese marco, hizo un repaso sobre diversas medidas que se tomaron desde el gobierno provincial. "Parte del cambio que vinimos a hacer es ordenar las cuentas públicas sin trasladar el costo de ese orden al sector productivo". Precisó que Entre Ríos es la segunda provincia del país donde Ingresos Brutos tiene menor peso dentro de la recaudación tributaria provincial, y adelantó que se trabaja en distintas herramientas para que ese impuesto impacte cada vez menos, además de eliminar más de 100 tasas provinciales. "Las medidas de orden fiscal y reordenamiento del gasto que tomamos ya nos muestran resultados concretos, y lo confirman agencias internacionales de calificación crediticia y consultoras económicas de referencia", remarcó.

Destacó luego los alcances de la creación del Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones con 165 proyectos por más de 400 mil millones de pesos y casi 3 mil nuevos puestos de trabajo asociados a esas inversiones. "Eso muestra que, cuando una provincia genera condiciones, la inversión aparece", remarcó.

Capítulo aparte dedicó a las medidas que se vienen tomando para generar buenas condiciones para las empresas con la recuperación de rutas y caminos, y "volviendo a mirar nuestros ríos y nuestros puertos como infraestructura estratégica para el desarrollo. Tenemos una capacidad logística enorme", aseguró tras remarcar que hoy "Entre Ríos es parte del mapa de la Hidrovía y hoy participa de una discusión estratégica que define cómo sale al mundo buena parte de la producción argentina"