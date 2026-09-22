Marclay apuntó contra Frigerio y le sindicó ser "el mejor alumno de Milei”

La diputada nacional Marianela Marclay volvió a cuestionar al gobernador Rogelio Frigerio y su alineamiento con el Gobierno de Javier Milei. En declaraciones radiales, apuntó contra las políticas de ajuste y sostuvo que la provincia atraviesa dificultades en áreas como discapacidad, salud, empleo y turismo.

“Frigerio es el mejor alumno de Milei en el ajuste y el destrato a la sociedad”, afirmó la legisladora, quien cuestionó particularmente el vínculo político entre el gobernador y el presidente.

Marclay sostuvo que Frigerio “ha sido quien más visitó la Casa de Gobierno porque es amigo de Milei y de toda su política de ajuste sobre el pueblo argentino” y cuestionó que ese vínculo no se traduzca, según su mirada, en mayores gestiones para defender los recursos de Entre Ríos.

Discapacidad y salud

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido a la situación de las personas con discapacidad. Marclay mencionó un relevamiento propio según el cual desde enero de 2025 se registraron 420 amparos y actuaciones judiciales vinculados con reclamos por atención, cobertura y prestaciones en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay.

“Cuando la última puerta que queda abierta es la de un juzgado, significa que todas las anteriores fallaron”, sostuvo.

También cuestionó la situación de la OSER, ex IOSPER, y reclamó respuestas para afiliados y personas que necesitan prestaciones. “Una terapia no es un gasto superfluo, un acompañante terapéutico no es un privilegio, una pensión no es un regalo y una institución que atiende personas con discapacidad no puede ser considerada simplemente un costo”, afirmó.

Críticas a la situación económica

La diputada también puso en duda el diagnóstico oficial sobre la situación económica de la provincia. “Pareciera que para Frigerio está todo bien. Yo le pregunto de qué provincia habla cuando habla del progreso que ha tenido Entre Ríos”, expresó.

En particular, se refirió al turismo, actividad que, según sostuvo, atraviesa “una de sus peores épocas, peor que durante la pandemia y peor que en 2001”.

Marclay contrapuso ese escenario con las demandas que, según afirmó, recibe de ciudadanos entrerrianos. “Ya no es que están enojados, están desesperados”, sostuvo.

El conflicto de Granja Tres Arroyos

Otro de los ejes fue la situación de Granja Tres Arroyos y la planta La China de Concepción del Uruguay. Marclay señaló que el conflicto alcanza directamente a unas 930 familias y reclamó dimensionar también el impacto sobre los grupos familiares y la economía local.

“Hay que pensarlo en esta magnitud, porque si no pareciera que queda muy individualizada la cuenta, y me parece que detrás de cada trabajador por lo menos hay dos personas más”, explicó.

La legisladora cuestionó además el subsidio provincial de $200.000 otorgado a algunas familias afectadas. “¿Ustedes me pueden decir quién puede vivir con $200.000 cuando hace tres meses que no te pagan el sueldo?”, planteó.

Por ese motivo, reclamó que el Gobierno provincial intervenga ante la empresa. “Que se sienten a negociar con la empresa y ver de dónde pueden sacar los fondos y acompañar a estas familias y devolverle el trabajo, que es lo que necesitan”, sostuvo.

Marclay y Guillermo Michel, junto con otros diputados nacionales, presentaron proyectos de resolución en la Cámara de Diputados vinculados con los despidos y la paralización de actividades de la empresa en Concepción del Uruguay.

Cuestionamientos a funcionarios provinciales

La diputada también cuestionó a funcionarios provinciales que viven y trabajan en Concepción del Uruguay, al considerar que algunos estarían más concentrados en sus posicionamientos políticos que en explicar las respuestas del Gobierno ante los problemas de la ciudad.

“Hay funcionarios provinciales que viven y trabajan en Concepción del Uruguay que parecen estar más preocupados por posicionarse políticamente con Frigerio que por hablarle a la sociedad y explicar qué están haciendo frente a los problemas que tenemos”, sostuvo.

Finalmente, Marclay volvió a apuntar contra el acompañamiento de Frigerio a las políticas del Gobierno nacional. “Frigerio no puede comportarse como un comentarista de las consecuencias de un modelo que decidió acompañar. Acompañar un rumbo también implica hacerse responsable políticamente de sus consecuencias”, afirmó.

Fuente: Diario Río Uruguay