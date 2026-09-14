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Michel: “La única obra que tiene Frigerio para mostrar es un local de hamburguesas que es una inversión privada”

El diputado nacional Guillermo Michel se refirió a la gestión provincial del gobernador Rogelio Frigerio cuestionando la falta de inversión en obra pública estratégica y de políticas públicas en materia de salud, educación y desarrollo social.

14 Sep, 2026, 12:12 PM
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A tres años de gobierno, no hay acciones concretas para mejorarle la vida a los entrerrianos”, expresó.

 

“Es notable la capacidad de mentir y de generar falsos escenarios del gobierno provincial. No hay gestión: los docentes y los policías están en una situación de ahogo financiero, no llegan a fin de mes; el turismo está en una crisis profunda; y a la falta de inversión en rutas, se le suma el aumento de los peajes”, manifestó Michel.

 

En ese sentido, aseveró: “La única obra que tiene Frigerio para mostrar es un local de hamburguesas que es una inversión privada. No hay resultados ni soluciones para los problemas de la gente, solo un relato fundacional con frases huecas y cortinas de humo”.

 

“Además, hablan de ética pública y no explican por qué un funcionario se hace designar como director en una empresa del Estado para cobrar un sueldo más alto del que le corresponde por su rol específico, ni los negociados que hacen con los alimentos de los comedores escolares”.

 

“Frigerio es el peor gobernador desde la vuelta de la democracia”, afirmó el legislador.

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