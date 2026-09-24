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Política Bomberos Voluntarios

El gobierno provincial concretó el pago adeudado a los bomberos voluntarios

En el marco de una nueva reunión de gabinete encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio, se destacó que el Gobierno de Entre Ríos saldó lo adeudado con los bomberos voluntarios.

24 Sep, 2026, 20:12 PM
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"Esta gobernación comenzó a cumplir con todas las exigencias que implicaba la ley y que nunca se había cumplido hasta ahora", sostuvo el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, al finalizar el encuentro.

 

El gobierno provincial concretó el pago adeudado a los bomberos voluntarios

 

Al respecto, Colello remarcó el cumplimiento integral de la ley reguladora del sector, la cual garantiza cobertura de salud para el personal sin obra social, seguros para vehículos y apoyo económico vitalicio. "La buena noticia es que hemos cumplido con el pago adeudado a los bomberos voluntarios. Recordemos que esta gobernación comenzó a cumplir la ley que rige y regula el sistema de bomberos voluntarios, cumpliendo con todas las exigencias que implicaba la ley y que nunca se había asumido hasta ahora", remarcó. "Esto incluye el pago de prestaciones de salud para los bomberos que no tienen obra social, los seguros de los vehículos y el apoyo económico individual a todos los bomberos voluntarios de manera vitalicia", agregó.

 

Colello también mencionó el cumplimiento con la Asociación Mutual de Bomberos Voluntarios de Entre Ríos para la cobertura de salud, y el pago de las pensiones de bomberos voluntarios y del aporte de combustible a los cuarteles que no habían presentado la documentación oportunamente. "Hoy el ministro de Seguridad anunció que cumplimos con lo que gobernador se había comprometido en la última reunión que tuvimos con los bomberos voluntarios", acotó.

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