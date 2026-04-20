Se presentó el libro “Nosotras en libertad”, de presas políticas en la dictadura

El libro “Nosotras en libertad”, que reúne más de 200 relatos de mujeres presas políticas durante la dictadura, fue presentado en el Profesora de la Escuela Normal Superior Mariano Moreno, de Concepción del Uruguay.

La actividad fue organizada x La dirección de DDHH municipal y la Comisión de Memoria Verdad y Justicia. Acompañó la fiscal Josefina Minatta muy conocida x la investigación de los vuelos de la muerte en Villa Paranacito.

“Tuvimos el enorme honor de recibir a Lidia y María Julia, quienes nos compartieron no solo cómo se organizó y se llevó a cabo Nosotras en libertad, un libro con más de 200 relatos de mujeres presas políticas en la cárcel de Devoto durante la Dictadura Militar, sino también parte de sus historias de vida, atravesadas por la lucha, la memoria y la resiliencia”, dijeron desde el profesorado.

Desde la escuela se agradeció la entrega de los tomos del libro, que ya forman parte de la biblioteca de la escuela y estarán disponibles para toda la comunidad educativa.

"Todas sentimos lo mismo: nunca imaginamos llegar tan lejos en la vida, vivir tantos años. A los veinte nos rodeó la muerte y la cárcel de la dictadura. Todas tenemos un ser querido -o varios- muerto o desaparecido. Pero también todas nos aferramos a la vida, es nuestra forma de resistir. Resistimos viviendo hasta el límite. Escribimos y contamos para seguir viviendo cuando no estemos más. Nos pusimos a los 30.000 al hombro y los trajimos a la historia de los días de la democracia conquistada. Y pudimos ser felices, reír, cantar, gritar, trabajar, marchar, votar. Por nosotras y por los que no pudieron llegar y -ahora- por las compañeras que tuvimos que despedir", reza el primer párrafo de la obra.

Durante el período en que permanecieron detenidas en Devoto, las mujeres realizaban bordados en papeles de cigarrillos y con hilos de toallas.

El libro aborda el entramado que atravesaron las mujeres en las relaciones con sus hijos, que en muchos casos fueron criados por otras personas durante el tiempo que permanecieron presas. La obra puede conseguirse tanto en formato web como impreso.