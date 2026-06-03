La Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones sumó el apoyo del diputado libertario Carlos Damasco

La Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos mantuvo una reunión con el diputado provincial Carlos Damasco (LLA) con el objetivo de exponer sus argumentos en contra del proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo y solicitarle que no acompañe la iniciativa en el recinto.

Durante la reunión, Damasco anticipó su postura contraria al texto oficialista al manifestar que no votará ninguna norma que perjudique a los habitantes de la provincia. En ese sentido, los representantes gremiales y el legislador coincidieron en las críticas hacia el proyecto que actualmente se encuentra en la Cámara de Senadores, con especial foco en la modificación de la base de cálculo.

Según advierten desde el sector, este cambio metodológico estiraría el promedio de años para determinar el haber inicial, lo que reduciría la jubilación real a una tasa de entre el 60% y el 63%, quebrando la relación directa con el salario del trabajador activo que garantiza la Constitución provincial.

Asimismo, durante el análisis de la norma se señaló el impacto financiero que la ley provocaría en las administraciones locales, al comprometer los fondos de coparticipación y el normal funcionamiento de los municipios. Otro de los puntos cuestionados fue la delegación de facultades al gobernador y al presidente de la Caja, lo que —según la Multisectorial— establecería un estado de emergencia previsional sin un plazo de finalización determinado.

Al concluir el encuentro, el diputado Damasco ratificó que, si bien existen problemáticas en el sistema que deben ser discutidas y resueltas, no avalará la actual propuesta legislativa por entender que implica una quita directa de derechos adquiridos.

Por su parte, los miembros de la Multisectorial le hicieron entrega de una copia del proyecto de ley para la creación del Fondo de Sustentabilidad Previsional de Entre Ríos (Fisper), una alternativa presentada en el Senado que busca reducir el déficit del sistema sin afectar los derechos de los trabajadores. (APFDigital)