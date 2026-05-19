"No hay plata": no habrá audiencia de conciliación entre gobierno y docentes

La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social emitió una resolución vinculada a la solicitud presentada por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) en la que pedían que se convoque formalmente a una audiencia de conciliación.

La Secretaría de Trabajo decidió no convocar a esa audiencia porque considera que, si el Estado ya manifestó que no puede mejorar la oferta, esa instancia no tendría posibilidades concretas de generar un acuerdo.

Dicha resolución fue adoptada luego del análisis de las actuaciones administrativas y de los informes técnicos y jurídicos correspondientes, considerando la situación financiera y presupuestaria actual de la provincia, así como las condiciones existentes en el marco de la discusión salarial.

En ese sentido, el Consejo General de Educación informó que la propuesta salarial oportunamente comunicada responde a las posibilidades económicas y operativas vigentes, señalando que al presente no resulta factible formular una oferta superadora.

La resolución destaca además que la convocatoria contemplada en el artículo 16 constituye una herramienta cuya aplicación debe evaluarse conforme a las circunstancias concretas de cada instancia de negociación y a las posibilidades efectivas de avanzar en acuerdos entre las partes.

Asimismo, el gobierno provincial ratificó la continuidad del ámbito paritario docente y la voluntad de sostener el diálogo institucional con las organizaciones gremiales, "en el marco de los principios de buena fe, responsabilidad y cooperación que rigen la negociación colectiva".