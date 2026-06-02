La Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones definió un duro plan de lucha: Acampe, paros y cortes de ruta

En diálogo con APFDigital anunciaron que presentarán más de 25 mil firmas en el Senado y advierten que habrá "condena social" para los legisladores que voten la norma.

Las organizaciones sindicales y de trabajadores pasivos que integran la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones brindaron una conferencia de prensa este martes por la mañana en la sede de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) tras definir un plan de acción unificado contra el proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo provincial.

Los referentes advirtieron que la iniciativa oficialista busca eliminar el 82% móvil, reducir los haberes iniciales y delegar facultades inconstitucionales en el gobernador Rogelio Frigerio, por lo que anunciaron medidas de fuerza inmediatas que incluyen un acampe frente a la Casa de Gobierno, movilizaciones, cortes de ruta intermitentes y la preparación de un paro general provincial.

El primero en tomar la palabra fue el Secretario General de AJER, José María Segura, quien ratificó el rechazo absoluto de la mesa y anunció que la Multisectorial realizará diferentes medidas de fuerza. Asimismo, Segura detalló que el proyecto presenta "inconstitucionalidades por delegación absoluta de funciones en el Ejecutivo" y anticipó que presentarán un petitorio con más de 25 mil firmas ante la Cámara de Senadores, junto al pedido formal de ser escuchados en el debate de comisiones.

Asimismo, el titular de AJER adelantó que el colectivo mantendrá una activa presencia en las calles y anticipó que convocarán a una movilización provincial con paros y retenciones de servicio el día que el proyecto se trate en el recinto. Por otra parte, señaló que en el marco del "Ni Una Menos" las mujeres de la organización incorporarán el reclamo previsional para rechazar el intento oficial de equiparar la edad jubilatoria entre varones y mujeres. Finalmente, confirmó que el plan de lucha incluirá volanteadas y cortes intermitentes en el Túnel Subfluvial, la Ruta 14, Gualeguaychú y Concordia.

A su turno la referente de la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales de Entre Ríos, Claudia Vallori, manifestó el malestar del sector: "Como jubilados vemos que con este proyecto estamos más afectados aún. Cada uno de los centros repudió la reforma porque nos inicia un camino hacia el empobrecimiento".

Respecto a la posibilidad de ampliar el debate en comisiones a municipios y centros de pasivos, la dirigente aclaró que aún no recibieron ninguna convocatoria formal y que se mantenían a la expectativa de las definiciones del Senado.

El siguiente en tomar la palabra fue el Secretario General de la Asociación del Personal Legislativo (Apler), Gilberto Deveccio, que cuestionó la falta de consenso del proyecto gubernamental y la estrategia del oficialismo en la Legislatura.

"Hoy tenemos una pandemia económica donde el ajuste recae sobre los trabajadores y jubilados. La Multisectorial no le escapa a la discusión: Presentamos un anteproyecto de ley para que la carga tributaria la paguen las grandes fortunas y los grandes potentados, cumpliendo con la Constitución provincial, sin afectar a la clase media, pymes ni pequeños productores", argumentó Deveccio.

El dirigente también alertó sobre las modificaciones técnicas del cálculo previsional, sosteniendo que al extender los años tomados para el promedio del haber inicial se reduce drásticamente el monto real: "Pasarlo al 15% o 20% es aumentar el tiempo al doble. Es mentira que se respeta el 82% móvil, es una retórica".

En sintonía con este diagnóstico el titular de la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes, ratificó la contundencia de las organizaciones, remarcando que el 85% de los sindicatos de la provincia rechaza el texto oficial. "Es un proyecto de ley en contra del sistema previsional. Con este ajuste, los trabajadores vamos a terminar percibiendo un 62% del haber real", fustigó.

Muntes interpeló directamente a los gobiernos locales, advirtiendo sobre el impacto que sufrirán las comunas: "Vamos a seguir militando y discutiendo con intendentes y legisladores para que entiendan el brutal ajuste que van a tener los municipales".

Finalmente el Secretario General de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Abel Antivero, brindó precisiones sobre el cronograma de protestas e inició la presión hacia los representantes parlamentarios. El referente docente detalló que iniciaron una permanencia con acampe frente a la Casa de Gobierno que se mantendrá mientras exista actividad parlamentaria, tanto esta semana como la próxima. Asimismo, advirtió: "El paro general de la Multisectorial tendrá fecha en el momento en que el Senado inicie el tratamiento del proyecto".

Antivero desmintió categóricamente que la reforma cuente con el aval de los gremios estatales, calificando esa versión como una "falacia". De cara al tratamiento legislativo, lanzó una fuerte advertencia a diputados y senadores: "Los vamos a seguir interpelando de manera pacífica y responsable en todo el territorio provincial. Le vamos a decir a la sociedad a qué departamento y partido pertenece cada legislador. Nadie se va a ir sin pagar la condena social, porque van a votar sobre nuestros derechos previsionales y sobre nuestro futuro", concluyó.

Tras calificar como una "falacia" las versiones oficiales que afirman que la reforma está consensuada, Antivero lanzó una dura advertencia a los senadores: "Los vamos a seguir interpelando de manera pacífica y responsable en todo el territorio provincial; le vamos a decir a la sociedad a qué departamento y partido pertenece cada uno". En ese sentido, sentenció que "nadie se va a ir sin pagar la condena social, porque van a votar sobre nuestros derechos previsionales y sobre nuestro futuro". (APFDigital)