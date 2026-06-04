“La reforma es uno de los puntos de la destrucción del Estado”, disparó Muntes desde ATE

Oscar Muntes, secretario general de ATE en Entre Ríos, manifestó en RADIO MÁXIMA que la reforma previsional “es uno de los puntos de la destrucción del Estado”, y anunció movilizaciones en Paraná, Concordia y Gualeguaychú.

“Hoy las conversaciones están bastante en el freezer, por la definición que ha tomado el gobierno provincial no solamente por la reforma y el rechazo de prácticamente todos los sectores del campo popular, sino también por la disputa que tuvimos por nuestra obra social, el salario y la destrucción del Estado. Hoy es en particular la reforma previsional, pero en general es la destrucción del Estado”, manifestó.

Anunció que “el día que sesionen nos vamos a movilizar en Paraná, Concordia y Gualeguaychú, tienen que ser movilizaciones contundentes para torcer la voluntad de los legisladores, tenemos que ir a debatir con cada uno de ellos”.

“Nosotros presentamos un proyecto de ley propia, porque hay otra forma de garantizar la sustentabilidad, hay que gravar a las grandes fortunas, a los poderes concentrados, a la minoría que tiene la mayoría económico y está tributando poco al gobierno provincial y nacional”, explicó Muntes.

Buscar una salida diferente

El dirigente dijo también que “somos conscientes de que existe un déficit, pero si no buscan una salida diferente se va a ir agravando porque han definido no ingresar más trabajadores en la actividad, si seguimos así vamos a tener un trabajador activo por uno pasivo, y lo ideal es tener 4 activos y un pasivo… Ningún sistema previsional en el mundo da superávit”.

“Le decimos no a la reforma del sistema previsional, pero el proyecto es mucho peor porque transfiere poderes al presidente de la Caja para ampliar la presión tanto a activos como a jubilados”, agregó.

Por otra parte, reveló que “hay legisladores del oficialismo que nos dicen que es una barbaridad el proyecto de ley, pero el problema en la Argentina es la obediencia debida, pasa que algunos legisladores están flojos de papeles y tienen que defender los contratos del marido, de la hija, del hijo… Estos tipos nos acompañaban en la gestión anterior en todos los comunicados, y ahora no comparten lo que nosotros decimos”.

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