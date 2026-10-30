Frigerio, en el encuentro nacional del RIGI: "El derrame no es automático, hay que construirlo"

Frigerio destacó el potencial productivo de la Región Centro y la importancia de integrar a las pymes entrerrianas a las cadenas de valor de los sectores minero y energético.

"Para nosotros es muy importante no perder esta oportunidad. El derrame no es automático, hay que construirlo", afirmó Frigerio, quien agradeció al gobernador Maximiliano Pullaro por la organización del encuentro. En ese sentido, remarcó la necesidad de generar oportunidades para las empresas metalúrgicas, metalmecánicas, logísticas, de transporte y de servicios de la región.

El mandatario sostuvo que la estabilidad macroeconómica y la previsibilidad de las reglas de juego son condiciones necesarias para el desarrollo, pero advirtió que deben acompañarse con políticas productivas. "A eso hay que trabajarlo con políticas de desarrollo, de generación de empleo de calidad. Hay una participación público-privada en el desarrollo que es insoslayable", expresó.

Al destacar el perfil productivo de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, Frigerio afirmó: "La Argentina tiene que mirarnos más a esta región. Esta es una región donde la producción, el trabajo, el esfuerzo y el mérito están en nuestro ADN". Y agregó: "Si toda la Argentina fuera como la Región Centro, otro sería el futuro para nuestro país".

Consultado sobre el escenario electoral, el gobernador consideró que la política debe concentrarse en las preocupaciones de la ciudadanía, especialmente en el empleo. "Poner la atención y la energía en lo electoral cuando lo importante para la gente es esto, porque está vinculado con el trabajo, que hoy es una de las principales preocupaciones de los argentinos, no creo que sea bueno para nosotros", señaló.

Por otra parte, Frigerio se refirió a la preparación de Entre Ríos ante el fenómeno El Niño y advirtió que, aunque todavía no se conoce con exactitud su intensidad, el escenario puede ser complejo. "Nosotros estamos mejor preparados que nunca en la historia, eso sin duda, pero a la naturaleza no le vamos a ganar", sostuvo.

En ese marco, destacó los trabajos de limpieza de arroyos, el control de los sistemas de bombeo y la revisión de las defensas hídricas de Concordia, Concepción del Uruguay y Villa Paranacito. También señaló que la Provincia trabaja para garantizar evacuaciones seguras y disponer de espacios adecuados para las familias que eventualmente deban abandonar sus hogares.

"Estamos haciendo todo lo humanamente posible para amortiguar y minimizar este impacto", concluyó el gobernador.

Participación en la Ronda de Negocios

Durante la jornada, Frigerio formó parte de la ronda RIGI encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei junto al jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; junto a autoridades nacionales y provinciales, gobernadores, representantes de cámaras empresariales y referentes del sector productivo.

Posteriormente, el gobernador entrerriano integró el panel "Potencial minero y oportunidades de desarrollo para las provincias", junto a sus pares de Córdoba, Martín Llaryora, y Corrientes, Gustavo Valdés, con la moderación del secretario de Coordinación de Producción de la Nación, Pablo Lavigne. Durante su exposición, Frigerio destacó el potencial industrial y logístico de Entre Ríos para las grandes inversiones mineras y energéticas.