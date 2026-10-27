Marclay: “PAMI no se hace cargo de los adultos mayores, ni de las deudas con Entre Ríos”

Junto al diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel, Marianela Marclay recibió la respuesta del PAMI al pedido de acceso a la información pública presentado para conocer la situación de las prestaciones de salud en Entre Ríos. Según la documentación enviada por el organismo, no existe un plan general aprobado para regularizar las deudas con los efectores públicos de la provincia ni un cronograma de pagos para cancelar las obligaciones pendientes. “Básicamente aclaran que no van a pagar lo que le deben a los prestadores de la provincia”, puntualizó.

“Estamos hablando de la salud de nuestros jubilados y jubiladas, de personas que necesitan atención médica, medicamentos y tratamientos para vivir mejor. PAMI tiene la obligación de dar respuestas, pero cuando preguntamos por las deudas, sus causas y las consecuencias sobre las prestaciones, nos encontramos con que no tienen la información sistematizada o directamente reconocen que no cuentan con respuestas documentadas”, expresó Marclay.

Más allá de la falta de respuestas, PAMI quitó 180 medicamentos de su vademécum, la cobertura en los que se consideran esenciales pasó de 100% a 50%, el gasto de los afiliados en medicamentos creció un 594%, además, la entrega de medicina bajó un 27% en tratamientos crónicos.

Al mismo tiempo, continuó: “El modelo de Milei tiene ganadores y perdedores, eso lo venimos viendo, hoy los organismos del Estado funcionan como quiere el presidente. PAMI no se hace cargo de los adultos mayores, ni de las deudas con Entre Ríos”.

“Lo más grave es que el organismo no puede precisar con información consolidada si las deudas están afectando la provisión de medicamentos o poniendo en riesgo prestaciones. No alcanza con administrar números y expedientes: estamos hablando de personas que necesitan respuestas concretas. La falta de información también es un problema de gestión”, sostuvo la diputada.