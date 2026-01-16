 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale POLICIALES

Un joven fue detenido por resistencia a la autoridad en un boliche de la costanera

En la madrugada de este viernes, alrededor de las 03:15, personal policial intervino en un boliche bailable ubicado en la zona de la Costanera, en inmediaciones de 25 de Mayo y Guerra, tras un incidente ocurrido en el acceso al local.

16 Ene, 2026, 08:54 AM

Según se informó, los efectivos se entrevistaron con el oficial a cargo del servicio adicional, quien indicó que un joven de 19 años se negó a ser requisado al intentar ingresar al establecimiento. Ante esta situación, el individuo comenzó a agredir verbalmente al personal policial y a adoptar una actitud hostil.

 

Por tal motivo, se le solicitó que se retirara del lugar. No obstante, antes de hacerlo, el joven reaccionó de manera violenta y agredió a un funcionario policial uniformado, lo que configuró el delito de resistencia a la autoridad.

 

El joven fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente para las actuaciones correspondientes.

Temas

POLICIALES

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso