Un joven fue detenido por resistencia a la autoridad en un boliche de la costanera

Según se informó, los efectivos se entrevistaron con el oficial a cargo del servicio adicional, quien indicó que un joven de 19 años se negó a ser requisado al intentar ingresar al establecimiento. Ante esta situación, el individuo comenzó a agredir verbalmente al personal policial y a adoptar una actitud hostil.

Por tal motivo, se le solicitó que se retirara del lugar. No obstante, antes de hacerlo, el joven reaccionó de manera violenta y agredió a un funcionario policial uniformado, lo que configuró el delito de resistencia a la autoridad.

El joven fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente para las actuaciones correspondientes.

Temas POLICIALES