Se mantienen los controles sanitarios periódicos en el transporte de pasajeros

Los controles sanitarios preventivos en las distintas modalidades de transporte público habilitadas para circular en la ciudad abarcan a remises, radio taxis, transportes escolares y servicios especiales, los cuales deben realizar la verificación e higienización de forma obligatoria cada mes.

El procedimiento técnico se efectúa en la Oficina de Verificación Sanitaria de Transporte Público, ubicada en el sector posterior del ex frigorífico. Allí, los inspectores realizan la revisión integral de la unidad y aplican la desinfección del habitáculo con A4 ZOOVET, un producto a base de amonio cuaternario con acción antiséptica.

Actualmente, están registradas 424 habilitaciones activas alcanzadas por este requisito: 353 remises, 52 transportes especiales, 15 transportes escolares y 4 radio taxis. Para concretar la inspección mensual, los titulares de remises que posean más de una unidad deben presentar la tasa municipal al día al momento de concretar la gestión.

“Estos controles forman parte de una política de prevención que tiene que sostenerse en el tiempo. Cuidar las condiciones sanitarias de los transportes significa cuidar a quienes los utilizan y también generar mejores condiciones para toda la sociedad. Desde el Gobierno municipal entendemos que el cuidado del ambiente y la salud pública requieren controles concretos, responsabilidad y un Estado presente”, expresó la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca.

Estas acciones periódicas buscan prevenir riesgos sanitarios, garantizar la higiene de la flota en servicio y resguardar la salud de vecinos y visitantes que utilizan a diario la red de transporte local.

Horarios de atención

La Oficina de Verificación Sanitaria brinda atención en los siguientes días y horarios:

- Lunes a viernes: de 8 a 14 horas.

- Sábados y feriados: de 7 a 13 horas.

Municipalidad de Gualeguaychú

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