Repuntó el Carnaval en la tercera noche: 18 mil personas según los organizadores

Después de un comienzo con varios inconvenientes e insuficiente convocatoria, la tercera noche del Carnaval de Gualeguaychú mostró un buen repunte. Según el informe de la Comisión, la convocatoria fue de 18 mil personas este sábado.

Como novedad, el corsódromo mostró la flamante culminación de la renovación del sector Pullman Oeste, y en la semana se finalizaría la nueva tribuna de hormigón premoldeado, una obra realizada por la Municipalidad de Gualeguaychú.

Una noche agradable del verano de Gualeguaychú acompañó el paso de las comparsas Marí Marí (dirigida por Gregorio Farina) con “Genios”, seguida por O’ Bahía (bajo la dirección de Adrián Butteri) con su tema “El pescador, el genio y las mil y unas noches”, continuó Papelitos con “Vivos” (a cargo de Juane Villagra) y cerró Ara Yeví (llevada adelante por Guillermo Carabajal) que presenta “La resistencia”.

A las 22 horas, la voz del Carnaval, Silvio Solari anunció el orden de salida de la noche y recordó que, el Corsódromo, cumple 29 años este fin de semana (fue inaugurado el 18 de enero de 1997).

Entre el público que disfrutó del Carnaval se encontraba el reconocido director teatral, bailarín y coreógrafo Aníbal Pachano además de numerosa cantidad de medios de todo el país como Revista Pronto, Gente, Para Ti, Clarín, además de medios gráficos internacionales.

¿Cómo continúa el Carnaval del País?

Los sábados 24 y 31 de enero; 7, 14, 21 y 28 de febrero más el fin de semana largo de Carnaval (15 y 16 de febrero).