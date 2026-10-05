Realizaron una nueva donación que recupera parte de la historia del ex frigorífico

Una reciente donación realizada por una ex trabajadora del Frigorífico Gualeguaychú permitió incorporar al Museo de la Memoria Popular objetos que recuperan parte de la historia productiva del establecimiento y permiten conocer las distintas etapas que conformaban el proceso de faena y elaboración.

En su período de mayor actividad, la faena diaria alcanzaba entre 800 y 900 vacunos, con un ritmo promedio de entre 110 y 120 animales por hora.

Los animales ingresaban por la rampa principal hasta el segundo piso, donde permanecían en corrales hasta llegar al denominado “brete de derribar”. Una vez derribados, eran elevados y transportados mediante un sistema de guinches para continuar con las tareas de degüello y faena.

El proceso comprendía distintos puestos de trabajo, en los que se realizaban el retiro del cuero, los controles veterinarios y la clasificación de las carnes. En el primer piso funcionaban las secciones de Menudencias y Tripería, mientras que en la planta baja se encontraba Cueros Vacunos. Las vísceras, cabezas, sangre, mondongos y otras partes eran trasladadas a través de tubos hacia los diferentes sectores.

El edificio de Matanza se encontraba, además, conectado con el edificio de Cámaras mediante rieles de transporte que permitían desplazar la producción dentro del complejo frigorífico.

Entre los elementos recibidos se encuentran una tela utilizada para envolver las carnes y envases correspondientes a productos elaborados en el establecimiento. Estas piezas permiten reconstruir no solo el proceso de faena, sino también otras etapas vinculadas con la conservación, preparación y comercialización de los alimentos.

La incorporación de estos objetos permite ampliar el patrimonio del Museo de la Memoria Popular y conservar testimonios materiales de una actividad que tuvo un lugar central en la historia productiva de Gualeguaychú.

Desde el Gobierno de Gualeguaychú se agradece especialmente la donación realizada, que permitirá conservar, estudiar y compartir estas piezas con la comunidad.

Temas MEMORIA POPULAR