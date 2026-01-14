Más de 550 adultos mayores participan de la Colonia Municipal 2026 en el Centro “De Cara al Sol”

La Colonia Municipal 2026 para Adultos Mayores continúa desarrollándose con una amplia participación en el Centro Municipal de Día para Personas Adultas Mayores “De Cara al Sol”, consolidándose como una política pública clave para el bienestar, la recreación y el encuentro comunitario. En el inicio de su segunda semana, la propuesta mantiene un récord histórico de inscriptos, superando las 550 personas, lo que refleja el interés y la valoración de la comunidad por este espacio destinado a personas desde los 60 años.

La colonia ofrece una amplia y variada grilla de actividades recreativas, deportivas y culturales, pensadas para promover el envejecimiento activo, el movimiento, la socialización y el disfrute. Entre las propuestas se incluyen tejo (con tres canchas habilitadas), golf croquet (con dos canchas), newcom, aqua gym, caminatas, gimnasia, ajedrez y una extensa variedad de juegos de salón como chinchón, truco y burraco, que generan espacios de encuentro y participación sostenida entre los participantes.

La Colonia Municipal de Adultos Mayores funciona los lunes, martes y jueves, de 16 a 20 h, en el Centro Municipal de Día “De Cara al Sol”. Para garantizar el acceso desde distintos puntos de la ciudad, el Gobierno de Gualeguaychú dispone de 12 colectivos gratuitos, cuyos recorridos comienzan a las 16 h y finalizan aproximadamente a las 21 h, permitiendo que personas de diferentes barrios puedan asistir de manera cómoda y segura.

En el marco de una propuesta integral, el Gobierno de Gualeguaychú también garantiza la alimentación diaria, que incluye merienda y colación apta sin TACC, contemplando las diversas necesidades alimentarias de los adultos mayores. Este aspecto resulta fundamental para asegurar una experiencia cuidada, inclusiva y respetuosa de la salud y los hábitos de cada participante.

Asimismo, la colonia cuenta con un importante dispositivo de cuidado sanitario, con la presencia permanente de 15 promotores de salud y una enfermera, además de una sala de enfermería equipada para brindar atención, acompañamiento y tareas de prevención durante el desarrollo de las actividades. Este abordaje integral refuerza el compromiso municipal con la promoción de la salud y el bienestar de las personas mayores.

