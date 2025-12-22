La Expo Moto prepara su presentación en Punta del Este

Adelantó que “será una especie de salón de moto, y otro para accesorios y partes, son dos salones complementarios con la esencia de la Expo Moto”. Celina dijo por otra parte que se confirmó la realización de la edición para noviembre del próximo año.

"Venimos sintiendo que se va formando un evento que ya está asentado en el país, ya estamos en calendario. Nos venimos acomodando a estar en el calendario del ambiente a otro nivel, no nos comparamos con otros eventos pero si convivimos"; agregó sobre su percepción del alcance logrado por la Expo Moto.

Además, contó que ya tuvieron tres ediciones en Uruguay, en 2020, en 2022 se realizó en Soriano, y en 2024 fue en Paysandú. Es la primera vez que se hace en Punta del Este. "La esencia del evento no se pierde, es lo que a uno le gusta y lo que va a ver", agregó sobre las posibles diferencias entre cada edición de la Expo Moto.