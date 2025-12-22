 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale EXPO MOTO

La Expo Moto prepara su presentación en Punta del Este

Celina Donaq, coordinadora de la Expo Moto en Gualeguaychú, anunció en RADIO MÁXIMA que los días 13,14 y 15 de febrero se presentará la Expo Moto en Punta del Este.

22 Dic, 2025, 09:05 AM

Adelantó que “será una especie de salón de moto, y otro para accesorios y partes, son dos salones complementarios con la esencia de la Expo Moto”. Celina dijo por otra parte que se confirmó la realización de la edición para noviembre del próximo año.

 

"Venimos sintiendo que se va formando un evento que ya está asentado en el país, ya estamos en calendario. Nos venimos acomodando a estar en el calendario del ambiente a otro nivel, no nos comparamos con otros eventos pero si convivimos"; agregó sobre su percepción del alcance logrado por la Expo Moto.

 

Además, contó que ya tuvieron tres ediciones en Uruguay, en 2020, en 2022 se realizó en Soriano, y en 2024 fue en Paysandú. Es la primera vez que se hace en Punta del Este. "La esencia del evento no se pierde, es lo que a uno le gusta y lo que va a ver", agregó sobre las posibles diferencias entre cada edición de la Expo Moto.

Temas

EXPO MOTO EVENTOS

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso