 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale Cooperativa Eléctrica

La Cooperativa Eléctrica informa sobre trabajos este domingo

Será desde las 7, en la zona de Goldaracena y Constitución, y no provocaría cortes de luz.

16 Ene, 2026, 09:37 AM

COMUNICADO OFICIAL

 

La Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú informa que el día domingo 18 de enero, en el horario comprendido entre las 7:00 y las 17:00 horas, se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento programado sobre uno de los transformadores de subtransmisión de la Subestación Planta, ubicada en la intersección de Goldaracena y Constitución.

 

De acuerdo con las condiciones operativas previstas y el pronóstico climático oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se prevé afectación del servicio eléctrico durante la realización de dichas tareas.

 

La Cooperativa agradece la comprensión de la comunidad y recuerda que estos trabajos forman parte del plan de mantenimiento preventivo destinado a garantizar la calidad y confiabilidad del servicio.

Temas

Cooperativa Eléctrica COMUNICADO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso