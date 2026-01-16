La Cooperativa Eléctrica informa sobre trabajos este domingo

COMUNICADO OFICIAL

La Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú informa que el día domingo 18 de enero, en el horario comprendido entre las 7:00 y las 17:00 horas, se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento programado sobre uno de los transformadores de subtransmisión de la Subestación Planta, ubicada en la intersección de Goldaracena y Constitución.

De acuerdo con las condiciones operativas previstas y el pronóstico climático oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se prevé afectación del servicio eléctrico durante la realización de dichas tareas.

La Cooperativa agradece la comprensión de la comunidad y recuerda que estos trabajos forman parte del plan de mantenimiento preventivo destinado a garantizar la calidad y confiabilidad del servicio.