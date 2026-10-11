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Joven de Gualeguaychú fue subcampeona nacional en olimpíada educativa de Literatura y Matemática

La estudiante Candela Ramírez, del Instituto Nuestra Señora de Guadalupe de Gualeguaychú, fue subcampeona nacional en la Olimpiada de Literatura y Matemática.

11 Oct, 2026, 16:56 PM
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El encuentro fue realizado en La Falda, Córdoba. Candela fue premiada en la categoría Prosa, en el marco de la Instancia Nacional de la olimpiada de Literatura y Matemática "Cuentos con cuenta".

 

El certamen nacional "Cuentos con Cuentas" es una competencia de literatura y matemática organizada por la Olimpíada Matemática Argentina (OMA). Dicha competencia, mezcla la literatura y la resolución de problemas.

 

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