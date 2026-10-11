Joven de Gualeguaychú fue subcampeona nacional en olimpíada educativa de Literatura y Matemática

El encuentro fue realizado en La Falda, Córdoba. Candela fue premiada en la categoría Prosa, en el marco de la Instancia Nacional de la olimpiada de Literatura y Matemática "Cuentos con cuenta".

El certamen nacional "Cuentos con Cuentas" es una competencia de literatura y matemática organizada por la Olimpíada Matemática Argentina (OMA). Dicha competencia, mezcla la literatura y la resolución de problemas.

Temas Competencia CERTAMEN