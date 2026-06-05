Hombre en situación de calle, tanteaba puertas de autos para ver si podía abrirlas

Mientras realizaba recorridas preventivas, en la noche del jueves alrededor de las 21:05 h, personal de Comisaría Primera intervino tras recibir una alerta de transeúntes sobre la presencia de un hombre que se encontraba recorriendo la zona de Avenida Parque y, presuntamente, intentando abrir vehículos estacionados mediante el tanteo de sus manijas.

Los funcionarios se dirigieron al lugar y lograron localizar a un individuo que coincidía con las características aportadas por los vecinos, en Avenida Parque, sentido este-noroeste, casi Del Valle, al momento de intentar identificarlo, el hombre reaccionó de manera agresiva, profiriendo insultos hacia el personal interviniente y posteriormente lanzando un golpe de puño contra los efectivos, intentando impedir el accionar policial.

Ante esta situación, los funcionarios procedieron a su reducción e identificación, tratándose de un hombre de 44 años de edad, en situación de calle.

Informada la novedad a la Fiscalía Auxiliar de Propiedad, se dispuso la aprehensión del hombre por el delito de resistencia a la autoridad.