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Desde este lunes se interrumpe el tránsito en Primera Junta entre Urquiza e Ituzaingó

Por trabajos de bacheo en la mano norte-sur, la circulación en ese tramo quedará restringida por 21 días aproximadamente. La otra mano y las bocacalles estarán habilitadas al tránsito vehicular.

6 Sep, 2026, 18:33 PM
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El Gobierno de Gualeguaychú iniciará este lunes una intervención de bacheo en las losas que están dañadas de avenida Primera Junta, entre Ituzaingó y Urquiza, con una duración estimada de 21 días de trabajos; plazo que estará sujeto a las condiciones climáticas.

 

Los trabajos se focalizarán en una de las dos manos de Primera Junta, la que va en dirección norte-sur, por lo que la otra mano continuará habilitada al tráfico vehicular.

 

Por este motivo, los conductores que circulen con regularidad por esa mano de Primera Junta, deberán tomar algunas de las calles paralelas como caminos alternativos. Sin embargo, por la otra mano –la que va de sur-norte– se podrá circular con normalidad.

 

En lo que respecta a las calles transversales –las que van de este-oeste y viceversa–, no quedarán afectadas en la circulación, debido a que las bocacalles quedarán habilitadas el tránsito.

 

Este tipo de intervenciones responde a la política de mantenimiento vial sostenida por la gestión municipal, que prioriza la conservación de las arterias más transitadas de la ciudad y apunta a garantizar mejores condiciones de desplazamiento a los vecinos.

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