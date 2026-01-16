En Brasil, el ingreso de argentinos no llega a lo que esperaban

Graficó que “este año mucha gente vino sin reservas y pudo conseguir, no es una temporada abarrotada, pero sí el flujo es constante”.

Agregó que “no es una quincena entera, los argentinos alquilan por siete días, ocho días y se van, ese es el promedio de estadía de una familia tipo. Brasil tiene precios accesibles, pero se nota la caída del poder adquisitivo de los argentinos”, indicó.

"La segunda quincena de enero es la que la gente más elije, en ese tiempo el agua es un poco más calida", agregó sobre la elección del público.

"Los precios se mantuvieron, desde diciembre están mas o menos igual, hay oferta en alquileres, los que empezaron arriba en diciembre tuvieron que bajar porque se dieron cuenta de que no lo iban a alquilar. En comida, combustibles, comer afuera, o cualquier tipo de servicio, sigue con el mismo precio de diciembre", agregó Da Luz.

"Una estadía diaria te sale entre 110 mil pesos o 120 mil pesos por día, algo lindo para un grupo familiar, un departamento para 4 o 5 personas. La comida es más barata que en Argentina".

"La gente que siempre invade las playas son santafesinos, porteños, cordobeses, etc. Si comparas los precios con temporada pasada, están más baratos en Argentina que el año pasado", comparó el prestador turístico.

Temas BRASIL PLAYAS TEMPORADA