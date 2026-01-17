Dijo que su pareja le robó dinero, la amenazó y hasta disparó al piso

El procedimiento se inició tras un llamado del Comando Radioeléctrico, entrevistándose en el lugar con la damnificada, una mujer de 39 años, quien manifestó que mantuvo una discusión con su pareja, un hombre de 50 años, quien la habría echado del domicilio. Al momento de retirar sus pertenencias para retirarse del lugar, se produjo una nueva discusión, durante la cual el masculino la amenazó, acusándola de haberle sustraído dinero, y posteriormente salió con un arma de fuego, efectuando un disparo hacia el piso en la vereda.

Ante esta situación, la mujer dio aviso inmediato a la policía, procediéndose a la aprehensión del agresor, quien fue puesto a disposición de la UFI de Género en turno, en el marco de una causa caratulada como “Abuso de arma en contexto de violencia de género”.

Durante el procedimiento se realizó el secuestro de tres escopetas, dos calibre 16, y una calibre 14 y seis cartuchos de las armas secuestradas.

Intervinieron en el operativo Comisaría Quinta, División Policía Científica y Comisaría del Menor.