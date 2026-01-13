Detuvieron a un hombre tras robar una caja de herramientas en el barrio 338

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 11:45, cuando personal de Comisaría Sexta, junto a efectivos motorizados, intervino en inmediaciones de 3 de Caballería y Bomberos Voluntarios a partir de un llamado al 101 que alertaba sobre el hecho delictivo.

Con los datos aportados, se desplegó un operativo de búsqueda que permitió interceptar al sospechoso en los pasillos del barrio 338, donde fue aprehendido con el elemento sustraído.

El detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la UFI interviniente, mientras que la caja de herramientas fue secuestrada y posteriormente restituida a su propietario. Continúan las actuaciones correspondientes.

Temas POLICIALES