 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale POLICIALES

Detuvieron a un hombre tras robar una caja de herramientas en el barrio 338

Un hombre de 34 años fue detenido este martes al mediodía luego de ser sorprendido en flagrancia tras la sustracción de una caja de herramientas desde un domicilio particular.

13 Ene, 2026, 20:58 PM

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 11:45, cuando personal de Comisaría Sexta, junto a efectivos motorizados, intervino en inmediaciones de 3 de Caballería y Bomberos Voluntarios a partir de un llamado al 101 que alertaba sobre el hecho delictivo.

 

Con los datos aportados, se desplegó un operativo de búsqueda que permitió interceptar al sospechoso en los pasillos del barrio 338, donde fue aprehendido con el elemento sustraído.

 

El detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la UFI interviniente, mientras que la caja de herramientas fue secuestrada y posteriormente restituida a su propietario. Continúan las actuaciones correspondientes.

Temas

POLICIALES

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso