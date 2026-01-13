Detuvieron a un hombre que intentaba abrir autos y tenía un pedido de captura por narcomenudeo

El hecho ocurrió alrededor de las 14:30, cuando personal de Comisaría Primera, comisionado por el Comando Radioeléctrico, realizó recorridas preventivas y logró localizar a un individuo con características coincidentes con las descriptas, en inmediaciones de Rocamora y casi Goldaracena. El sospechoso llevaba consigo una mochila negra, cuyo contenido fue exhibido a requerimiento policial.

Al revisar la mochila, los efectivos constataron que el hombre transportaba diversos elementos cuya procedencia no pudo acreditar en el lugar. Ante esta situación, se dio intervención al Fiscal Auxiliar en turno, quien dispuso el secuestro de los objetos y la aprehensión del individuo para establecer su propiedad y procedencia.

El detenido fue trasladado a Jefatura Departamental, donde quedó a disposición de la autoridad judicial. Además, se informó que sobre el mismo pesaba un pedido de detención vigente desde el viernes 9 de enero, en el marco de una causa por narcomenudeo, iniciada por la División Drogas Peligrosas.

Temas POLICIALES