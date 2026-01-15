 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale POLICIALES

Detuvieron a un hombre por incumplir una orden judicial y resistirse a la Policía

Un hombre de 27 años fue detenido este jueves por la tarde tras un procedimiento policial llevado a cabo en inmediaciones de J. Irazusta y M. Payva, en el marco de una causa por incumplimiento judicial y resistencia a la autoridad.

15 Ene, 2026, 19:36 PM

El hecho se inició alrededor de las 16:10, cuando personal de Comisaría Sexta intervino a raíz de la activación de un botón antipánico en la zona de Quijano y 10 de Junio. Al advertir la presencia policial, el sospechoso se dio a la fuga, lo que motivó un operativo de búsqueda en el sector.

 

Tras un recorrido preventivo, el individuo fue interceptado en la intersección de M. Payva y J. Irazusta. Al momento de ser identificado, exhibió un arma blanca e intentó agredir al personal policial, por lo que fue reducido y aprehendido de inmediato, garantizando la seguridad del procedimiento.

 

La situación fue puesta en conocimiento de la Fiscalía en turno, que dispuso que el detenido quede a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes.

POLICIALES

