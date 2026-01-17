Detenido por violar una prohibición de acercamiento

En horas de la madrugada del sábado, alrededor de las 01:30 hs., personal del Comando Radioeléctrico intervino en un procedimiento realizado en inmediaciones de las calles San Juan y Mosto, a raíz de un llamado telefónico recibido en la Sala del Comando.

El llamado informó que en el lugar se encontraría un familiar sobre quien pesaba una medida judicial de prohibición de acercamiento vigente. Al arribar al domicilio, los efectivos se entrevistaron con la denunciante, una mujer de 23 años, quien manifestó que momentos antes había observado, a través de las cámaras de seguridad, la presencia de dicho familiar.

Tras realizar un rastrillaje en la zona, en la intersección de San Juan y Mosto fue localizado un hombre de 50 años, coincidente con las características aportadas.

Puesta en conocimiento la situación, la Fiscalía de Género dispuso la aprehensión del hombre por el delito de Desobediencia Judicial, quedando a disposición de la Justicia.