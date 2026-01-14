 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale CORTE PROGRAMADO

Corte programado para este jueves en zonas de Pueblo Belgrano

Será desde las 6 de la mañana hasta las 9. El motivo es un cambio de transformador y mantenimiento de subestación

14 Ene, 2026, 12:28 PM

La Cooperativa Eléctrica Gualeguaychú informa que el día jueves 15 de enero de 2026, se interrumpirá el servicio desde las 06:00 hs. hasta las 09:00 hs, en Pueblo Belgrano, zona delimitada por:

• Al norte: Calle Viale / Chajarí.

• Al sur: Calle 30 de Marzo.

• Al este: Calle Parana.

• Al oeste: Calle Urquiza.

MOTIVO: Cambio de transformador y mantenimiento de subestación

 

EL HORARIO DE NORMALIZACIÓN DEL SERVICIO ES APROXIMADO.

 

SOLICITAMOS A NUESTROS USUARIOS SEPAN DISCULPAR LAS MOLESTIAS OCACIONADAS. -

 

COOPERATIVA ELÉCTRICA GUALEGUAYCHÚ

 

Gualeguaychú, 14 de enero de 2026.

Temas

CORTE PROGRAMADO Cooperativa Eléctrica

