Corte programado para este jueves en zonas de Pueblo Belgrano

La Cooperativa Eléctrica Gualeguaychú informa que el día jueves 15 de enero de 2026, se interrumpirá el servicio desde las 06:00 hs. hasta las 09:00 hs, en Pueblo Belgrano, zona delimitada por:
• Al norte: Calle Viale / Chajarí.
• Al sur: Calle 30 de Marzo.
• Al este: Calle Parana.
• Al oeste: Calle Urquiza.
MOTIVO: Cambio de transformador y mantenimiento de subestación
EL HORARIO DE NORMALIZACIÓN DEL SERVICIO ES APROXIMADO.
SOLICITAMOS A NUESTROS USUARIOS SEPAN DISCULPAR LAS MOLESTIAS OCACIONADAS. -
COOPERATIVA ELÉCTRICA GUALEGUAYCHÚ
Gualeguaychú, 14 de enero de 2026.
CONVERSACIÓN
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.