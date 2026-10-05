Cómo clasificar los desechos en el hogar y respetar los días de recolección

En el marco de las acciones de concientización ambiental, el Gobierno de Gualeguaychú recuerda las pautas clave para optimizar la separación de residuos domiciliarios y facilitar su posterior tratamiento en la planta de procesamiento.

Desde la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria señalaron que “separar los residuos en origen no significa tener que comprar bolsas de distintos colores. Lo importante es conocer qué residuo tenemos, separarlo correctamente y respetar los días de recolección. Los colores cumplen una función asociativa que nos ayuda a identificar cada categoría, especialmente en los espacios públicos”.

Días y categorías para la disposición domiciliaria

Para organizar el retiro de materiales, la comunidad debe considerar el cronograma diario según el tipo de desecho:

- Residuos húmedos u orgánicos (asociados al color verde): incluye restos de comida, cáscaras de frutas y verduras, yerba y café. En los domicilios, deben sacarse los días lunes, miércoles y viernes.

- Residuos secos u inorgánicos (asociados al color azul): comprende papel, cartón, plásticos, metales y vidrios. Deben disponerse los martes, jueves y fines de semana. Recomendación: En el caso de vidrios rotos o frascos, se aconseja colocarlos dentro de una caja de cartón o envueltos en papel de diario, con una etiqueta visible que advierta su contenido para evitar accidentes durante la manipulación.

- Residuos patogénicos domiciliarios (distintivo de color rojo): abarca elementos de higiene personal, pañales, toallas femeninas y algodones. Esta categoría se puede sacar todos los días, pero requiere obligatoriamente un distintivo o cinta de color rojo en la bolsa para alertar a los recolectores sobre la presencia de elementos que demandan mayor precaución en su manejo.

Con estas acciones cotidianas, se fortalecen las pautas sanitarias e higiénicas de la ciudad, facilitando el trabajo del equipo de recolección y garantizando un tratamiento adecuado de los recursos reciclables.

Municipalidad de Gualeguaychú

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