Brindarán charlas de educación vial en escuelas y ahora se gestionan online

La propuesta apunta a reforzar la formación en seguridad vial desde las aulas.

La Dirección de Tránsito, dependiente de la Agencia de Seguridad, a través del área de Educación Vial, informa a la comunidad educativa que se reanudan las charlas de concientización y formación en las instituciones escolares de la ciudad.

La propuesta busca fortalecer la seguridad vial desde las aulas, promoviendo hábitos responsables en estudiantes que serán futuros conductores y peatones.

Para mejorar la organización y agilizar la respuesta a la demanda de los establecimientos educativos, la solicitud de turnos se realizará exclusivamente de manera digital a través de la plataforma GualeActiva.

Las instituciones interesadas deberán ingresar a la sección “Turnos Online”, seleccionar la opción “Charlas de Educación Vial” y completar los datos requeridos, como nombre de la escuela, año o grado, cantidad de alumnos y datos de contacto. Luego, deberán confirmar la solicitud desde la misma plataforma. La confirmación definitiva del turno, con fecha y horario asignado, será notificada a través del sistema.

Desde el área destacaron la importancia de estas acciones educativas, que contribuyen a generar mayor conciencia y compromiso en el uso responsable del espacio público.