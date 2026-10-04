Ayudar desde el dolor: convocan en Gualeguaychú a una charla sobre prevención del suicidio

El viernes 9 de octubre las 10 de la mañana en la sede del Centro Sirio Libanés, entrada por calle Luis N. Palma, se realizará una charla titulada “Hablemos de suicidio”.

Expondrán María Celia Gatto, coordinadora del área de prevención del suicidio de Villaguay, la licenciada en Psicología Leticia Fernández y Kenia Benedetti, mamá de Franchu, que perdió la vida en Gualeguaychú el 18 de junio pasado por suicidio.

Kenia Benedetti manifestó que “viene gente de Villaguay, donde María Celia Gatto, que perdió a su hijo por suicidio, fue convocada por la Municipalidad a formar el área de prevención del suicidio con apoyo de psicólogos y psiquiatras. En Villaguay han logrado salvar vidas. La gente que se suicida no quiere sufrir más, no es que no quiera vivir más”.

“Están todos invitados, me gustaría que fueran los funcionarios, los legisladores, los que tienen el poder de hacer algo. Apelo a que vayan y escuchen y ojalá empecemos a ver lo que funciona”, dijo la mamá de Francisca.

Faltan espacios de contención

Sobre el suicido, tras recordar que Entre Ríos encabeza la tasa nacional, Kenia dijo que “no hay muchas acciones frente a esta problemática. No hay espacios de contención específicos, porque no es lo mismo la muerte por suicidio que cualquier otra muerte de un hijo”.

“A mí en lo personal me tocó de lleno, y lo que me salió es ver qué se puede hacer, qué se puede mejorar, cómo se puede colaborar con las otras familias que están con miedo o riesgo o que han sufrido la muerte de su hijo de esta manera tan trágica que te desarma como familia”, contó la madre, en un diálogo con Fabián Magnotta en el programa Agenda Crítica, por Radio Máxima.

Kenia en Agenda Crítica, Radio Máxima

Agregó que “empecé con Multiespacio Franchus en Pueblo Belgrano, invitando a papás a reuniones, con la idea de que entre pares nos entendemos y podemos dimensionar el dolor y ver cómo seguimos, que no es fácil. Quise hacer algo, una ong, porque no hay nada”.

Empantanados en el dolor

Relató además que “hemos tenido dos reuniones y veo que todavía estamos empantanados en el dolor, en la culpa, en la pregunta, qué podría haber hecho, qué no me di cuenta…pero no teníamos herramientas”.

Finalmente, indicó que “no sabés la cantidad de gente que me escribe por Facebook y por Instagram, algunos toman el teléfono, sus hijos están con riesgos, con amenazas de…y les dan turno para diciembre. Esto está pasando en Gualeguaychú donde está colapsado el sistema. Pero este tema nos urge, no podemos esperar, se nos están muriendo los jóvenes por falta de ayuda, de quién los escuche, de quién los pueda acompañar. Y la prevención sirve…”.