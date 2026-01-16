 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale RECAMBIO

Aumenta el recambio turístico en la Ruta 14 y anticipan mayor tránsito el fin de semana

Con el inicio de una nueva quincena se intensificó la circulación vehicular sobre la Ruta Nacional 14.

16 Ene, 2026, 08:59 AM

Marcelo Paredes desde el cuartel de Bomberos de Ceibas advirtió que el movimiento continuará en aumento en los próximos días y pidieron extremar las precauciones para evitar accidentes.

 

"La primera quincena hemos tenido 3 o 4 intervenciones. Esperemos que la gente maneje con consciencia y con tranquilidad", comentó Paredes.

 

"Es lamentable, trabajamos desde la 1 am hasta las 10, toda la madrugada. Se cortó el tránsito, a pesar de 400 metros de cono los vehículos pasaban igual y a alta velocidad. No puede pasar un vehículo a 80 o 100 kilómetros al lado de una calzada que se está trabajando", dijo Paredes sobre el reciente hecho en Ruta Nacional 14.

Temas

RECAMBIO RUTA NACIONAL 14 CIRCULACIÓN

