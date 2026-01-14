Alerta por tormentas para este jueves en Gualeguaychú y la zona

#Alerta #Baires #EntreRios por Meteorología Adversa | Situación Operativa 1 –

Nivel inicial de activación.

Riesgo bajo/moderado.

La Dirección General de Operaciones de la UCE informa que el SMN activó un Aviso de Nivel Amarillo por tormentas para Zárate y alrededores, también el sur de Entre Ríos.

🟨 Vigencia: Tormentas para Jueves por la tarde.

⚠️ Advertencia oficial

* Tormentas, de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

* Abundante caída de agua en cortos periodos, estimado de acumulado entre 20 y 50 mm.

* Intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

* Ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h

📌 Situación Operativa 1 (UCE):

Monitoreo intensivo y preventivo. Avisos Nivel Amarillo o fenómenos con potencial de impacto. Posibilidad de evolución del evento.

📍 Próxima actualización: Jueves 07:00 h.

Unidad Civil de Emergencias

#AccionTemprana

#AlertasTempranasParaTodos